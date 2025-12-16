プラスは、学校の教室で生徒の書道作品を簡単・きれいに掲示できる「ワイドに開く書道作品ホルダー 半紙用」（10枚入り）を来年1月1日に発売する。

学校では書道の授業で生徒が制作した作品を、のりで台紙に貼り付け、先生が教室の後ろの壁などに掲示している。書道作品は、風や接触によってしわや破れが生じたり、のりが原因でよれてしまうことがある。また、作品を掲示する作業には手間と時間がかかり、先生の業務負担にもつながっている。

そこで、書道作品への損傷を防ぐだけでなく、効率よく掲示できる書道作品専用の掲示ホルダーを開発した。透明ポケットの表面カバーがガバッと大きく開くため、柔らかい半紙も奥までスッと差し込むことができる。また生徒の作品を並べて掲示する場面では、ホルダー下部のツメをはめるだけで簡単に作品同士を連結できるため、まっすぐに、美しく掲示することが可能となっている。カラーは作品を引き立てつつ教室になじむグリーンだという。





主な製品特長は、透明ポケットの表面カバーはクリアホルダーのように大きく開くので、柔らかくてシワになりやすい半紙も奥までスッと差し込める。作品は最大5枚まで重ねて収納できる（収容できる半紙のサイズ目安：縦334×横242mm）。

ホルダー下部にある半円弧状のツマミを、つなげたいホルダーの上部にある穴に差し込むことで連結できる。連結してから掲示することで、だれでも作品を上下まっすぐに揃えることができる。最大5枚まで連結可能となっている。

［小売価格］2860円（税込）

［発売日］2026年1月1日（木）

プラス＝https://www.plus.co.jp