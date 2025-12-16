ロイヤルグループが展開する天丼・天ぷら専門店「天丼てんや」は、新春を彩る期間限定メニューを、来年1月3日から1月中旬まで販売する。なお、一部店舗では1月1日または2日から販売する。

縁起の良いその名から「めでたい」の象徴である吉兆の魚「鯛」を贅沢にあしらい、新春の慶びにふさわしい華やかな逸品に仕上げた。天丼てんやならではの“ごちそう感”を心ゆくまで楽しんでほしいという。



「新春鯛づくし天丼」

「新春鯛づくし天丼」は、新年の幕開けにふさわしい、縁起の良い“鯛”を存分に味わえる贅沢な一杯とのこと。鮮やかな色合いと上品な味わいが特徴の青森県産「金目鯛」、弾力のある肉質で旨みがある国産「真鯛」、柔らかな身が魅力の山口県産「レンコ鯛」と、鯛づくしで仕立てた新春限定の天丼となっている。

3種の鯛に、食べ応えがあり、見た目も華やかな「天然大海老」、古くから“先を見通す”と言われる縁起物の「れんこん」に、「はじかみ」を添え、新年を迎えるにふさわしい縁起の良い食材で、新春を感じられる華やかな逸品に仕上げた。

また、年始の食卓にもぴったりな「新春鯛づくし天重弁当」や、店内ではてんや自慢の藪そばと天丼を楽しめる「新春鯛づくし天丼（小）藪そばセット」もおすすめとなっている。

［小売価格］

新春鯛づくし天丼（みそ汁付）：1880円

新春鯛づくし天丼（小）藪そば（小うどん）セット（みそ汁付） セット価格：2230円

※（小）藪そばまたは小うどんは（温・冷）選べる

新春鯛づくし天重弁当（お新香付） 持ち帰り：1880円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月3日（土）

天丼てんや＝https://www.tenya.co.jp