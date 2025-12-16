

「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」

明星食品は、カップめん「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」を、来年1月5日に発売する。

「明星 麺神カップ」は特長であるもっちり食感の麺を生かしたお店品質の一杯を提供しており、ラーメン好きの間で話題となっているメニューを取り上げている。今回はトレンドの「鴨だしラーメン」を、濃厚な白湯ラーメンとして仕立てた「鴨だし白湯ラーメン」を発売する。

近年、「鴨だしラーメン」を提供するラーメン店が増加し、人気店も登場するなど、トレンドになっている。それをうけ、従来の鴨だしラーメンは淡麗系スープが主流だったが、現在は濃厚な白湯系スープのメニューも増加。「鴨だし白湯ラーメン」は、新たな人気メニューとして注目を集めている。

「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」ではもっちり食感のノンフライ麺に合う、鴨の旨みが詰まった濃厚なスープに、別添の「鴨の香り深まる特製たれ」を加えることで、鴨の風味とコクを存分に味わえるリッチな一杯に仕上げている。具材は鶏団子や、鴨と相性の良いねぎを使用し、食べ応えもあり、スープとの相性も抜群となっている。

寒い時季にもぴったりな濃厚な「鴨だし白湯ラーメン」を、麺神カップでぜひ試し手見てほしい考え。

商品特長は、食べ応えのあるもっちり食感の極太ノンフライ麺とのこと。鴨を焼いたような香ばしい風味を効かせ、鴨の旨みが詰まった濃厚な白湯スープとなっている。別添は、鴨の香り深まる特製たれ。具材は、鶏団子、小ねぎ、輪切りねぎ、斜め切りねぎ。

［小売価格］278円（税別）

［発売日］2026年1月5日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp