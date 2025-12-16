井上芳雄、体調不良でミュージカル休演を延長 自ら状況を説明「あと一歩及ばず」「早くそこに戻れるように」【コメント全文】
東宝とシアタークリエは16日、俳優・井上芳雄がミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』（12月12日〜来年1月2日、東京・シアタークリエ）を引き続き休演すると発表した。体調不良のため、13日から休んでいる。
【画像】井上芳雄、体調不良でミュージカル休演を延長 東映演劇部のお知らせ
公式サイトでは「本公演に出演を予定しておりました、ジャーヴィス役の井上芳雄は、体調不良のため、12月13日（土）〜15日（月）までの公演を休演させていただきました」と説明し、「12月17日（水）より出演を予定いたしておりましたが、その後、改めて医療機関を受診し、診断を踏まえて協議を重ねた結果、誠に申し訳ございませんが、12月17日（水）13時公演、12月18日（木）13時・18時の回も休演とさせていただきます。12月18日（木）までの同役は引き続き佐野眞介が務めさせていただきます」と報告した。
その上で「お客様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます」と伝え、「なお、出演者変更に伴い、ご来場されず払戻をご希望のお客様につきましては、後日作品HPにて払戻方法をご案内させていただきますので、お持ちのご入場券は大切に保管ください」と呼びかけた。
そして「12月19日（金）以降の公演につきましては、前日12月18日（木）18時頃までに発表させていただきます」とした。
井上本人もコメントを寄せ、「日々少しずつ、でも確かに声帯の状態は良くなってはいるのですが、お客様の前で演じさせて頂くにはあと一歩及ばず、大変残念ではありますが今回の延長となりました。観劇を楽しみにして下さっていた皆様には、ご心配、ご迷惑をお掛けしてしまい本当に申し訳ありません」などとつづった。
■井上芳雄 コメント全文
12月13日より三日間休演させて頂きましたが、さらに17日と18日の二日間休演を延長させて頂きます。
日々少しずつ、でも確かに声帯の状態は良くなってはいるのですが、お客様の前で演じさせて頂くにはあと一歩及ばず、大変残念ではありますが今回の延長となりました。
観劇を楽しみにして下さっていた皆様には、ご心配、ご迷惑をお掛けしてしまい本当に申し訳ありません。
ジャーヴィス役の代役は引き続き、佐野眞介さんにお願いします。
この三日間、佐野さんらしい素晴らしいジャーヴィスを演じて下さっているという声が、私の元にもたくさん届いています。
佐野さんがいて下さったから公演を繋げていけることに、改めて心からの感謝を。
そして、私の心の支えであるジルーシャ役の坂本真綾さん、上白石萌音さん、バンド、スタッフの皆さんにも心からの愛を送ります。
この愛してやまない『ダディ・ロング・レッグズ』が、17日からもお客様に「幸せの秘密」をお届けできますように。
私自身も早くそこに戻れるように、引き続き最善を尽くします。
お客様のご理解、チャリティへのご協力に心から御礼を申し上げます。
井上 芳雄
