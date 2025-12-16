カゴメは、「野菜生活100 宮崎月夜実グレープフルーツ＆日向夏ミックス」を来年1月13日から3月中旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の美味しさを全国の人々に楽しんでもらうべく“地産全消”を商品コンセプトとしている。2010年から発売を開始し、これまで様々な地域の果実の恵みの味わいを届けてきた。

今回着目した「月夜実（つくよみ）」は、宮崎県日南市の柑橘農家「緑の里りょうくん」で作られている国産グレープフルーツで、樹上で熟成させる栽培方法が特徴。まんまるとしたお月さまのような見た目と、日本神話に登場する農耕の神様「月夜見命（ツクヨミノミコト）」にちなんで名付けられた。



「野菜生活100 宮崎月夜実グレープフルーツ＆日向夏ミックス」

今回発売する「宮崎月夜実グレープフルーツ＆日向夏ミックス」は、宮崎県産の甘味と酸味のバランスがよい月夜実と、ほんのりとした甘味と爽やかな酸味の日向夏の味わいの野菜・果実100％ミックスジュース。砂糖不使用で、1日分（栄養素等表示基準値（2015）に基づく）のビタミンCを摂ることができる。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめとなっている。

同品のパッケージの背景には宮崎県の都井岬、都井岬灯台や野生の馬、サンメッセ日南のモアイ像をデザイン（イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン）した。視覚的にも宮崎県の魅力を存分に感じてもらえる。

また、「野菜生活100」季節限定シリーズのコンセプトを伝える動画と、産地の風景や農家さんの果実栽培の様子を紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開している。

カゴメは、「地産全消」コンセプトの商品を通じて、地域の活性化と持続可能な農業の実現に貢献していく考え。

［小売価格］130円前後（税込）

［発売日］2026年1月13日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp