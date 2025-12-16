柔道女子金メダリスト・出口クリスタ、美しさあふれるエレガントな装い レッドカーペットに登場
パリ・オリンピック柔道女子57キロ級で金メダルを獲得した出口クリスタが16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（19日公開）ファイヤーステージイベントに登場した。
【全身ショット】カッコイイ…ブラックコーデで登場した出口クリスタ
出口は、黒を基調とした装いで、インナーの赤をアクセントに、エレガントで美しいジャケットスタイルを披露。「今日は初めての試写会なんですけども、『アバター』シリーズを見て、本当に感動したことを今でもすごく覚えています。何よりも自然を愛する心と、仲間たちや家族を思いやるところがすごく好きで、今日最新作を観ることができることをとても楽しみにしていたので、本当にうれしいです」と笑顔を見せた。
『アバター』シリーズは、神秘の惑星パンドラを舞台に、先住民ナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた。前作『ウェイ・オブ・ウォーター』では、主人公ジェイクとネイティリの家族が海の民とともに戦い、愛する者のために犠牲を払う物語が展開された。最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み、パンドラ全土を巻き込む壮絶な決戦が描かれる。
イベントには、島袋聖南＆石倉ノア夫婦、青木マッチョ（かけおち）、景井ひな、荒川（エルフ）、武尊＆川口葵夫婦、島崎遥香、CRAZY COCO、TRF（DJ KOO、SAM、CHIHARU）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、東地宏樹、小松由佳、バトリ勝悟、 内田真礼、田村睦心も登場した。
