大阪府在住の50代女性・カエルさんが「ありがとう」を伝えたいのは、空港で働く飛行機の整備士のみなさんだ。

彼女はとにかく飛行機が大好きで、フライトの際にはいつも楽しみにしている瞬間があるという。

＜カエルさんからのおたより＞

50歳を越えたにも関わらず、飛行機を見るのも乗るのも毎回わくわくするオバサンの私です。

離陸の体にかかるGには興奮し、着陸の上手な機長さんには心の中で拍手をしています。

中でも一番嬉しく楽しくなるのは、機体の準備が整い、動き出した時の整備士さんたちの見送りです！

窓の外に手を振ると...

「行ってらっしゃい」と手を振ってくださるので、必ず私は手を振り返しています。

すると、整備士さんたちも気づいてくれて強めに振り返してくれるのです(笑)

たまに両手で振り替えしてくれる方もいます。

本当に気持ちよく出発させてもらい、毎回感謝しかないです。

いつまでも手を振るおばさんは怖いかもしれませんが、毎回この「行ってらっしゃい」と「行ってきます」が楽しくてたまらないのでした。

娘にも手を振るように強要してしまい呆れられていますが、この楽しみは一生続けていきたいです(笑)

整備士さん、ありがとう！



