

「B.A ライト セレクター スペシャルボックス LW」

ポーラは、ポーラ最高峰ブランド「B.A」から、「B.A ライト セレクター」と、新「B.A ウォッシュ」・「B.A ローション」のミニサイズをセットにした、「B.A ライト セレクター スペシャルボックス LW」を来年3月1日に数量限定で発売する。紫外線や近赤外線などの日中ダメージが気になる人、ハリ感のなさが気になる人、夜の洗顔時、肌のかさつき・ごわつきが気になる人などにぜひ使ってもらいたい限定キットになっている。

「B.A ライト セレクター」は、太陽光の中の肌に良い光「赤色光」に着目。「赤色光」をより透過（同社従来品比）し、紫外線を浴びることでベールのハリが高まる「光ハリベール処方」を採用している。また、みずみずしくなめらかなテクスチャーとポーラ最高水準のUVカット（SPF50＋・PA＋＋＋＋）を両立し、さらにB.A スキンケア共通美容成分（保湿成分）を7種配合。立体感、ハリ・弾力感を目指す、ハリ肌研究40年のB.Aから生まれた、日中用クリームを兼ねた1本2役の日ヤケ止めとなっている。

今回、同日に発売する、濃密できめ細やかな泡で、光を放つような透明感のあるハリ肌に洗い上げる「B.A ウォッシュ」と、8種類のポーラオリジナル成分をはじめとする美容成分を高（B.A、アペックス、医薬部外品を除くポーラ化粧水平均値との比較（2024年時点））濃度に配合し、全域（顔全体に使用すること）、うるおいで満たされるような、弾力感のある引き締まったハリ肌を目指す「B.A ローション」のミニサイズをセット。パッケージは、光に触れて植物たちが成長する様を、春のシーズンに向けて植物が芽吹くような前向きな気持ちを感じてもらえるよう表現した。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約430店舗、旗艦店「ポーラ ギンザ」・全国百貨店等ポーラコーナー91店舗を含む約2500店、日本国内空港免税店コーナー11店舗、ポーラ公式オンラインストアで取り扱う（店舗数は2024年12月末時点）。

［小売価格］1万2100円（税込）

［発売日］2026年3月1日（日）

ポーラ＝https://www.pola.co.jp