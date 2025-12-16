体調不良により主演ミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」（シアタークリエ）を休演している俳優の井上芳雄（46）について、17日と18日の公演も休演することが発表された。16日、東宝演劇部の公式SNSで公表された。

井上は13日に体調不良のため、同日の昼・夜2公演の休演を公表。その後、14日、15日の公演も休演し、16日の休演日を挟み17日から復帰すると発表されていた。

16日に、「ジャーヴィス役で出演を予定しておりました井上芳雄ですが、明日12月17日(水)13時公演、12月18日(木)13時公演および18時公演につきましても、休演とさせていただきます」とさらに休演が伸びると報告。「ご観劇を楽しみにされていたお客様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「18日までの同役につきましては、引き続き佐野眞介が務めさせていただきます」とした。

19日以降の公演については18日午後6時頃に改めて報告するとし、「ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、誠に申し訳ございません。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。

井上もコメントを発表。「12月13日より三日間休演させて頂きましたが、さらに17日と18日の二日間休演を延長させて頂きます。日々少しずつ、でも確かに声帯の状態は良くなってはいるのですが、お客様の前で演じさせて頂くにはあと一歩及ばず、大変残念ではありますが今回の延長となりました。観劇を楽しみにして下っていた皆様には、ご心配、ご迷惑をお掛けしてしまい本当に申し訳ありません」と謝罪した。

代役の佐野について「ジャーヴィス役の代役は引き続き、佐野眞介さんにお願いします。この三日間、佐野さんらしい素晴らしいジャーヴィスを演じて下さっているという声が、私の元にもたくさん届いています。佐野さんがいて下さったから公演を繋げていけることに、改めて心からの感謝を」と記した。

「そして、私の心の支えであるジルーシャ役の坂本真綾さん、上白石萌音さん、バンド、スタッフの皆さんにも心からの愛を送ります」と記し、「この愛してやまない『ダディ・ロング・レッグズ』が、17日からもお客様に「幸せの秘密」をお届けできますように。私自身も早くそこに戻れるように、引き続き最善を尽くします。お客様のご理解チャリティへのご協力に心から御礼を申し上げます」と呼びかけた。