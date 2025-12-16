日本で食べておいしかった野菜は…元IZ*ONEカン・ヘウォン「韓国では食べたことがありませんでした」
テレ東のドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』(2026年1月12日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)のプレミアイベントが16日、都内で開催され、俳優の赤楚衛二と元IZ*ONEのカン・ヘウォンが登壇。ヘウォンが、撮影中に食べたお気に入りの料理を明かした。
赤楚衛二とカン・ヘウォン
○カン・ヘウォンはオクラがお気に入り
――撮影中に食べたお気に入りのメニューがあれば、教えてください。
ヘウォン:私はオクラ。
赤楚:オクラ!
ヘウォン:サムギョプサルにオクラがおいしかったです。
赤楚:おいしかった!
ヘウォン:オクラを初めて食べたのですが、とてもおいしかったです。
赤楚:韓国にはないんですって。
ヘウォン:もしかしたら私が見ていなかっただけかもしれないんですけど、韓国では食べたことがありませんでした。
――オクラをどのように食べたんですか?
赤楚:オクラにお肉を巻いて、コチュジャンをちょっとたらして食べる料理が出てくるんですけど、めちゃくちゃおいしかったです。
【編集部MEMO】
小料理店「田の実」でアルバイトを始めて3年になる長谷大河(赤楚衛二)は、かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折した過去を持つ。今は特別な夢があるわけではないが、店主に新メニュー考案を任せられるなど少しずつ仕事にやりがいを感じ始めていた。一方、アニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン(カン・ヘウォン)は、課題の制作に追われる日々。なんとか課題を締め切り間際に提出し安堵したのもつかの間、今度は学生寮を退去してほしいとの解約通知が……。しかし外国人には、日本での住まい探しは一筋縄ではいかず心身共に疲弊していく……。そのとき2人は「田の実」で偶然の出会いを果たす。大河が振る舞ったおにぎりに感動し、空腹と疲れた心がじんわり満たされていくリン。おいしそうに頬張るリンの笑顔に目を奪われる大河。そして目が合った瞬間、あらがえないほどのときめきが、2人の間を駆け抜けた――。
赤楚衛二とカン・ヘウォン
○カン・ヘウォンはオクラがお気に入り
――撮影中に食べたお気に入りのメニューがあれば、教えてください。
赤楚:オクラ!
ヘウォン:サムギョプサルにオクラがおいしかったです。
赤楚:おいしかった!
ヘウォン:オクラを初めて食べたのですが、とてもおいしかったです。
赤楚:韓国にはないんですって。
ヘウォン:もしかしたら私が見ていなかっただけかもしれないんですけど、韓国では食べたことがありませんでした。
――オクラをどのように食べたんですか?
赤楚:オクラにお肉を巻いて、コチュジャンをちょっとたらして食べる料理が出てくるんですけど、めちゃくちゃおいしかったです。
【編集部MEMO】
小料理店「田の実」でアルバイトを始めて3年になる長谷大河(赤楚衛二)は、かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折した過去を持つ。今は特別な夢があるわけではないが、店主に新メニュー考案を任せられるなど少しずつ仕事にやりがいを感じ始めていた。一方、アニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン(カン・ヘウォン)は、課題の制作に追われる日々。なんとか課題を締め切り間際に提出し安堵したのもつかの間、今度は学生寮を退去してほしいとの解約通知が……。しかし外国人には、日本での住まい探しは一筋縄ではいかず心身共に疲弊していく……。そのとき2人は「田の実」で偶然の出会いを果たす。大河が振る舞ったおにぎりに感動し、空腹と疲れた心がじんわり満たされていくリン。おいしそうに頬張るリンの笑顔に目を奪われる大河。そして目が合った瞬間、あらがえないほどのときめきが、2人の間を駆け抜けた――。