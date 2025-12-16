藤原恭大は「この秋から長打が基本的になるようなスイングを心がけてやっています」と、この秋から“長打”を狙う打撃スタイルを目指している。

ZOZOマリンスタジアムでの秋季練習では、角度のついた打球が何球もライトスタンドに飛び込んだ。長打を意識する中で大事にしている部分については「長打を打つとなるとポイントを前にしないといけないので、前にするんですけど、前になりすぎない。前に出されないように、逆方向に打つ形のバット軌道で引っ張る。右肩開いて引っ張るのではなくて、自分の形でスイングで打つことを意識してやっています」と説明。

秋季練習では「自分に合ったバッティングフォームは見つかってきていると思います」と手応えを掴み、都城秋季キャンプに向かった。

都城秋季キャンプを終えて、長打という部分は現在、どのような感じなのだろうかーー。

「引っ張りのホームランを打つ角度をサブローさんに覚えろとずっと言われていたので、ある程度、シーズン中に比べても精度良く（スタンドに）入ってくるようになってきた。引き続き1月、暖かいところで打てるので、もう一度取り組んでいきたいと思います」。

来年1月は吉田正尚と自主トレを行う予定。来季に向けては「最多安打、首位打者とゴールデングラブ賞、ベストナインは取りたいと思います」と意気込んだ。不動のレギュラーとして、来季活躍するための準備はしっかりと進んでいる。

