木下優樹菜「2人は今年ラスト」手作り弁当公開「スタミナ満点」「食欲そそる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】元タレントの木下優樹菜が12月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。3つの弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「食欲そそる」と話題の手作り弁当
木下は「2人は今年ラストだー」とつづり、手作り弁当が3つ並んだ写真を公開。卵や鶏肉、ネギが乗ったボリューミーな内容となっていた。
この投稿にファンからは「ガッツリで美味しそう」「スタミナ満点」「めっちゃ美味しそう」「食欲そそる」と反響が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆木下優樹菜、手作り弁当公開
◆木下優樹菜の投稿に反響
