

指揮者・米田覚士さんが母校の岡山城東高校でピアノ演奏

2025年9月、フランスで開かれた「ブザンソン国際若手指揮者コンクール」で優勝した米田覚士さん（29）が16日、母校のコンサートにサプライズで出演しました。

米田覚士さんが訪れたのは、母校の岡山城東高校です。16日、音楽を専攻する2年生の生徒らが企画した「中庭コンサート」が開かれました。

後輩たちを見守る米田さん。生徒らの呼び掛けに応えてステージへ。

ラストに恩師、森野啓司先生の指揮で米田さんがピアノを演奏し、校歌を合唱しました。

（岡山城東高校 音楽学類［2年］／吉岡美夢さん）

「共演できると思っていなかったのでとても感動したり、とてもうれしかったです」

（岡山城東高校 音楽学類［2年］／難波香乃さん）

「とても温かくて、私たちの先輩であるっていうのがすごく誇らしいです」

（指揮者［岡山市出身］／米田覚士さん）

「城東生のパワーみたいなすごい感じましたね。いろんな視点を持っていろんな角度から物事が見えるような城東生であってほしいなとは思いますね」