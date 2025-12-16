何もかも値上がりしたこの1年。食卓への影響はいつまで続くのでしょうか？

天候の影響は深刻ですが、それでもお値打ち食材はあるはずです。調査しました。

（桜沢信司気象予報士）

「東海地方は先月から雨の量がかなり少ない状態です。特に11月、東海地方は平年に比べて30％しか雨が降っていません」

天候の影響は当然、食卓にも…



愛知県豊山町にある「名古屋市中央卸売市場 北部市場」で、野菜への影響について伺いました。

去年の冬に高騰したキャベツ ことしの出来は？

まずは、キャベツ。



（セントライ青果 野菜部･相木勇二さん）

「ちょっと小ぶり。雨が少なかったことと、冷え込んだ影響で生育がちょっと止まっている」



振り返ると、去年の冬の時期に高騰したキャベツ。ことし1月の調査では、名古屋では1キロあたりの卸売価格が平年の3.7倍。300円を超えました。しかし、名古屋の市場では、12月10日時点で1キロあたり84円。小ぶりではありますが、価格は平年並みに落ち着いているということです。

ブロッコリーも小ぶりに…

変わって、ブロッコリーです。



（相木さん）

「10月、11月と雨が少なかったのと、一気に冷え込んだ影響で生育が止まってしまって」

Q.小ぶりサイズの方が圧倒的に多い？

「そういう現状」

12月10日時点の卸売価格は、1キロあたり416円。高騰した去年の同じ時期よりキロあたり100円ほど値下がりしています。しかし…



（相木さん）

「平年でいえば、1割から2割ぐらい高いかなというイメージも」

Q.価格が落ち着くのはまだ先？

「クリスマス後ぐらいですかね。（年末年始にかけて）そこで落ち着けばと」

普段は数％しか出回らないSサイズのタマネギ

そして、深刻なのがタマネギです。



（瀧川幸樹アナウンサー）

「現在出回っているタマネギ。我々が目にするのはLサイズですが、今の主流はMサイズになっているということです。そして、さらに小さいSサイズ。本来であればSサイズは数%しか出回らないのですが、現在は10数%も出回っていると言います」

そのワケは…



（セントライ青果 野菜部･西垣昌照さん）

「タマネギは大不作という形になっています。北海道が6月7月8月と大干ばつに見舞われまして」



夏の雨不足の影響が「値段に大きく影響している」と言います。

卸売価格は去年の6～7割増しに

（西垣さん）

「（価格は）去年の6割から7割増しです」

Q.出荷量はどれくらい減った？

「だいたい2割から3割くらい減っています」



12月10日時点の卸売価格は、1キロ200円。去年の同じ時期は、1キロ119円でした。

（西垣さん）

「1月2月あたりになれば、少し価格的にも落ち着いてくるかなと」



担当者によると、北海道産の収穫時期はすでに終わっていて、静岡や地元・愛知産などの玉ねぎが安定的に供給できるようになるまで、しばらく価格高騰は続きそうだということです。