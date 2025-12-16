洗練度が高い1.2L 3気筒ガソリンターボ

ザ・プジョーと呼べそうなハッチバック、308。近年の同社はプレミアム・ブランドへシフトする流れにあるが、トランスミッションが8速オートマティックのみとなったことにも、それは表れている。マニュアルは選べない。

【画像】操縦性や快適性は最高水準 プジョー308 同クラスのハッチバックたち ワゴンのSWも 全207枚

今回試乗したベーシックな1.2L 3気筒ガソリンターボ、ピュアテック130も同様といえる。エンジンの洗練度は非常に高く、トルクフルでスムーズ。このクラスへ求められる動力性能を得ている。0-100km/h加速は、AUTOCARの計測では9.5秒でこなした。



プジョー308 1.2T ピュアテック130 GT（欧州仕様）

8速ATはアイシン社製。ギア比がクロスしており、中間加速はなかなか鋭い。トラックの追い越しも、余裕を持ってこなせるはず。アクセルレスポンスに優れ、中回転域ではターボのブーストが効果的に速度を上昇させる。

一方、AT任せでは加速時のキックダウンへ消極的。高めのギアを保持しがちで、運転の楽しさを若干霞ませている。ブレーキペダルの感触は淡白だが、制動力は頼もしい。

流暢さが魅力的な操縦性 しなやかな乗り心地

ステアリングは、流暢さが魅力的。サスペンションのストロークが充分に長く、しなやかな身のこなしも心地良い。適度に引き締まったスプリングとダンパー、アンチロールバーと、重すぎないバネ下重量が功を奏している。

荒れた路面でも、反発することなく優しく受け止め、落ち着きは保たれる。流れるように駆け抜けるフィーリングは、明らかな強み。これでステアリングの重さと感触が増せば、運転体験は更に素晴らしいものになるはず。



プジョー308 1.2T ピュアテック130 GT（欧州仕様）

i-コクピット流の小径なステアリングホイールが故に、パワーアシストは強め。速度によって手応えが変わり、市街地ではクルマとの一体感を少々抱きにくい。

他方、速度域の高い郊外の道では、自然な敏捷性を叶えたシャシーと調和。ボディロールは小さく、手首を軽く傾けるだけで、カーブをすり抜けていける。タイヤはミシュラン・プライマシーを履くが、グリップ力も不満なし。軽快な回頭性を支えていた。

シャシー性能を味わうには簡素な仕様がベター

試乗車は18インチ・ホイールを履いていたが、乗り心地も良好。鋭い隆起部分を通過した時に、軽い突き上げとサスペンション・ノイズが感取される程度。短時間試した17インチ・ホイールの方が、快適性は高いようだ。

ちなみに、車重が増えるプラグイン・ハイブリッドは、姿勢制御や乗り心地が僅かに劣る印象。本来のシャシー性能を味わうには、軽量・簡素な仕様がベターかもしれない。



プジョー308 1.2T ピュアテック130 GT（欧州仕様）

高速走行時の車内ノイズは、フォルクスワーゲン・ゴルフと同等。80km/hでの巡航時に、65dBAを計測している。

燃費は、高速を定速で流した平均で19.5km/Lまで伸び、ハイブリッドを凌ぐ高効率を実現している。長距離を走る機会が多いドライバーにとっては、うれしい結果といえる。

操縦性や乗り心地は最高水準

1980年代や1990年代に築いた、ブランドイメージの復権へ寄与するであろう仕上りの308。ファミリー・ハッチバックとして、操縦性や乗り心地は最高水準にある。特にシンプルなピュアテック130では、その強みが明確に現れている。

精悍なスタイリングに上質なインテリア、経済性と動力性能を両立させたシンプルなガソリンエンジン。流暢な走りへ、惹き込まれるドライバーも多いはず。全体の完成度はクラスベストではないかもしれないが、間違いなく上位へ食い込める。



プジョー308 1.2T ピュアテック130 GT（欧州仕様）

◯：しなやかな姿勢制御 機敏で滑らかな操縦性 洗練され経済的なガソリンエンジン 魅力的なインテリア

△：ボディサイズの割にリアシートは狭め 改良の余地がある車内の操作系 プラグイン・ハイブリッドや上位グレードはお高め

プジョー308 1.2T ピュアテック130 GT（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万620ポンド（約625万円／試乗車）

全長：4367mm

全幅：1852mm

全高：1441mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：9.7秒

燃費：15.4-18.4km/L

CO2排出量：130g/km

車両重量：1288kg

パワートレイン：直列3気筒1199cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：130ps/5500-6000rpm

最大トルク：23.4kg-m

ギアボックス：8速オートマティック／前輪駆動