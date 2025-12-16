¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×Éü³è¡©¡¡¥×¥¸¥ç¡¼308 1.2T ¥Ô¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯¡Ê1¡Ë¡¡3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤Î¥Ï¡¼¥É³ÎÇ§
¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
µ²±¤Ë»Ä¤ëÍÆ»Ñ¤È¡¢¼Á´¶¤Î¹â¤¤ÆâÁõ¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾åµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Ø°Ü¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥¸¥ç¡¼¡£¥É¥¤¥ÄÀª¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¥¢¤Ï¡¢²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁà½ÄÀ¤ä²÷Å¬À¤ÏºÇ¹â¿å½à¡¡¥×¥¸¥ç¡¼308¡¡Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¿¤Á¡¡¥ï¥´¥ó¤ÎSW¤â¡¡Á´207Ëç
¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Î1Âæ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î308¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤ÎE-308¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï½¾ÍèÅª¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥ÜÈÇ¤Ø»î¾è¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥×¥¸¥ç¡¼¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥×¥¸¥ç¡¼308 1.2T ¥Ô¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯130 GT¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4367mm¡¢Á´Éý1852mm¡¢Á´¹â1441mm¡£°ÊÁ°¤Î306¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¾®ÊÁ¤ÊÀ£Ë¡¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·À¤Âå¤ÏÂç¤¤á¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÄ¹¤¯Äã¤¤¡£¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸Ä¹¤µ¤È¹â¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ä¦¹ïÅª¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡£¸å¤í»Ñ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÎ©ÂÎÅª¤ÊÂ¤·Á¤À¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¥í¥´¡£¤½¤Î±ü¤Ø¡¢±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ú¤á¤Î¼Ö½Å¤ËÉ¬Í×½¼Ê¬¤ÊÆ°ÎÏÀÇ½
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎEMP2¡£±þÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ä¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¹½À®¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Á°¤¬¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥È¤Ç¸å¤í¤¬¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¤È¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÆâÍÆ¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢16¥¤¥ó¥Á¤«¤é18¥¤¥ó¥Á¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥¸¥ç¡¼308 1.2T ¥Ô¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯130 GT¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¾ì¹ç¡¢1.6L 4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤Ë110ps¤Î¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢195ps¤òÈ¯´ø¡£ÅÅµ¤¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÄ¹64kmÁö¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¡£
Â¾Êý¡¢»î¾è¼Ö¤Î¥Ô¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯130¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê1.2L 3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¬¥½¥ê¥ó¤âÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ130ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯23.4kg-m¤È¡¢Ìó1.3t¤È·Ú¤á¤Î¼Ö½Å¤Ë¤ÏÉ¬Í×½¼Ê¬¤ÎÆ°ÎÏÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡£
´·¤ì¤¬É¬Í×¤Êi-¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¡¡¸åÀÊ¤Ï¶¹¤á
¥×¥¸¥ç¡¼¤¬i-¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡¢ÆÃÍ¤Î±¿Å¾´Ä¶¤Ï´û¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹â¤á¤ÎÃåºÂ°ÌÃÖ¤È¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¡¢Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ø¿¤Ó¤ë¾®·Â¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÇÛÃÖ¤Ï¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È´·¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬¸òºø¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£°Ê¾å¤ËÂçÃÀ¤ÊÂ¤·Á¡£È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²½¾Ñ¥È¥ê¥à¤¬¡¢¹âµé´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À½Â¤ÉÊ¼Á¤â¹â¤¤¡£Æ±¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥¸¥ç¡¼308 1.2T ¥Ô¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯130 GT¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
Á°ÀÊÂ¦¤Ë¤Ï¾®ÊªÆþ¤ì¤¬½¼¼Â¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âÂçÍÆÎÌ¡£¥·¡¼¥È¤Ï¿ÈÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯ÊÝ»ý¤·¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤È¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÄ´À°°è¤Ï¡¢¤ä¤ä¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡£
¸åÀÊÂ¦¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¶¹¤á¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÉÔËþ¤Ê¤¤¹¤µ¤È¤¤¤¨¤Æ¤â¡¢¹â¿ÈÄ¹¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Á°¸åÊý¸þ¤â¾å²¼Êý¸þ¤â¡¢Í¾Íµ¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡£²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï412L¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤â¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯ÀÑ¤á¤ë¡£
¼ÖºÜµ¡Ç½¤ÎÁàºî¤Ï¤Û¤Ü¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç
¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥×¥¸¥ç¡¼ºÇ¿·¤Îi-¥³¥Í¥¯¥È¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ø¿¨¤ì¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²»À¼Áàºîµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¬¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï»ØÌæ¤Ç±ø¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¼çÍ×µ¡Ç½¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥í¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤òÊä´°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥¸¥ç¡¼308 1.2T ¥Ô¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯130 GT¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
i-¥³¥Í¥¯¥È¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤á¡£Áö¹ÔÃæ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¡¢Âç¤¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤ØÄ¹¤á¤Ë»ëÀþ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼´Æ»ëµ¡Ç½¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¬¤Á¡£¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
