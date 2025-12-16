¸ø¼°µå¤Ë¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¡¡J¥ê¡¼¥°¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¡¢2026Ç¯2¡Á6·î¤Ë¹Ô¤¦ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Õ¥£¡¼¥À¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ß¥ª¤ÈÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸ø¼°»î¹çµå¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¤Îºî¼Ô¹â¶¶ÍÛ°ì»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÂç¶õÍã¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÂç¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌ´¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢Íã·¯¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°»î¹çµå¤¬¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¼ÒÀ½°Ê³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£