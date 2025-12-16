県議会で締めくくりの質疑、総括審査が行われ、秋田市の八橋地区での整備が検討されているスタジアムをめぐり議論が交わされました。



鈴木知事は秋田市の沼谷市長が市議会で示した方針について、「出発点だと受け止めている」と述べたうえで、ブラウブリッツ秋田も含めた3者の協議を重視する考えを重ねて示しました。



県議会の締めくくりの質疑、一問一答形式の総括審査は16日が初日です。





午前は秋田市の八橋地区での整備が検討されているスタジアムをめぐる議論が中心でした。自民 住谷達議員「県・市、クラブに加えて、経済界、また有識者も含めたスタジアム整備推進協議会、みたいな団体を立ち上げて、早急にこのスタジアムに対する議論を進めるべきではないのでしょうか。」鈴木知事「船頭多くして船進まずじゃないですが、もうちょっと、その在り方をみんなで話し合う段階は過ぎたのかなというのが私の印象です。もちろん丁寧な説明はいたしますが、ここはもう期限も限られている話ですので、しっかりと3者で、骨格についてはお話をさせていただいて」秋田市の沼谷市長は市議会で、新設の5,000人規模をひとつの目安に、スタジアムの事業主体に市単独ではならない、維持管理費は負担しない、という方針を示しています。これが「既成事実のように捉えられないか」と質された鈴木知事は。鈴木知事「さまざまなご発言あるんですけれども、これはあのあくまで、これから議論、協議に入る前の、市長一流の交渉術なのかなって私は思っています。ここがスタートだと。出発点だよというメッセージだと受け止めていまして」みらい 三浦茂人議員「年内には1回、最低でも1回は3者協議をやるべきだと思うんですけども、その点について知事はどう考えていますか」鈴木知事「私も早いほうがいいだろうなと。お互いの議会がしっかりとですね、あの議論が終わったのちにとは思っておりますが、やはり主導権は市にあるものだと思っておりますので連絡を待つことになる」鈴木知事は「費用の負担は県も秋田市も民間も限界があるが、それをどう乗り越えていくかを3者で話し合い、県民にいいねと思っていただける結論に導きたい」と述べました。