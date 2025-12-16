とれた季節ハタハタが競りにかけられた日を指す初漁日は、1995年の禁漁明け以降、昨シーズンが最も遅い12月15日でした。



今シーズンの初漁日はいつになるのか、男鹿市北部の漁港を取材しました。



本場、男鹿市北浦で季節ハタハタ漁が始まって2週間余りです。



シーズンも中盤、漁師たちは期待を込めて船を出す頻度を増やしています。



「あと起こしてきたって1匹、張り切っていったけどだめ」





9日の夜から、5つの船による一斉操業が行われている北浦地区。漁獲量が最盛期を迎えた半世紀余り前には、我先にと漁に出る船で漁港近くが埋め尽くされるほどでした。恵みをもたらしてきた男鹿の海。16日朝の海水温は産卵のための接岸の目安となる13度を下回り、11.6度でした。しけも収まり「きょうこそは」と待ち望んだ季節ハタハタ。「1匹もなし」2匹が網にかかっていましたが、カモメに奪われたと言います。とれた季節ハタハタが競りにかけられた日を指す初漁日、1995年の禁漁明け以降、昨シーズンが最も遅く12月15日でした。「もうちょっといたっていいのにな、だけど本隊まとまってくるかもしれないなんとも言われない、期待してる、まだ」まだ見ぬ季節ハタハタの大群、「本隊」の接岸を見据えて北浦の漁師たちは、今夜も網を揚げることにしています。