「再開して便利さを感じます」 秋田内陸線が全線で運転を再開 当面は現場手前の一時停止と徐行を実施 秋田
今月12日に発生した脱線・転覆事故の影響で、一部の区間で運休していた秋田内陸線が16日の始発から全線で運転を再開しました。
当面、事故があった橋の手前で一時停止した後、徐行して事故現場付近を通過することにしています。
山粼愛子記者
「秋田内陸線の阿仁合駅です。この駅から運転見合わせとなっていた角館駅間を運行する列車がきょうから運転を再開しました」
16日の朝、運転再開にあわせて、さっそく通勤や通学で利用する人の姿が見られました。
この影響で阿仁合と角館駅の間が運休となっていましたが、復旧工事が終わり、16日の始発から全線で運転を再開しました。
秋田内陸縦貫鉄道株式会社 長峰英雄社長
「94.2キロというこの距離の中で、通勤通学それから観光の足として非常に楽しみにしている方が多いと思います。その方々のためにもまずは安心して乗っていただけるように会社としても努めていきたいと思います」
再発防止策として運行する秋田内陸縦貫鉄道は、事故があった橋の手前で一時停止した後、徐行して現場付近を通過するほか、定期巡回を徹底し安全な運行を図ると説明しています。
乗客
「再開して本当に便利さを感じますね、今まで仕事に行けなかったので助かります」「なくてはならない公共交通だと思います。経営も厳しいって言うじゃないですか、だからみんながみんな利用して、乗ってこそ残そうという列車、そこに尽きるんじゃないかなと思いますけどもね」
地域の暮らしを支えながら観光需要も掘り起こす秋田内陸線。
施設の老朽化も進むなかですが、安全安心な運行が欠かせません。