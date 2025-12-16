ミャクミャクの誕生から閉幕までの道のりをたどる！ 「大阪・関西万博報道写真展」が“あべのハルカス”で開催
2025年大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの誕生から閉幕までの道のりをたどる「大阪・関西万博報道写真展」が、12月19日（金）から2026年1月5日（月）まで、大阪にあるあべのハルカス近鉄本店 ウイング館9階で開催される。
【写真】熱狂の様子を思い出させる！ 「大阪・関西万博報道写真展」詳細
■活躍のすべてを追う
今回開催される「大阪・関西万博報道写真展」は、報道写真に収めた貴重な記録を通じて、ミャクミャクの人気の変遷と万博閉幕後までの活躍のすべてを追う写真展。
会場内では、2022年のデザイン発表や名称決定時の報道写真を紹介する第1章をはじめ、若い世代を中心に関心を広げたミャクミャクの多彩な露出の記録や、あべのハルカス近鉄本店にオープンした「ミャクミャクショップ」開設時の様子などの記録を全5章にわたり届ける。
なお、本店は入場無料。詳しい会期スケジュールは下記を予定している。
【会期】
2025年12月19日（金）〜2026年1月5日（月）10時00分〜20時00分
※12月31日（水）は18時00分で閉場。
※2026年1月1日（木・祝）は休業日。
※2026年1月2日（金）は9時30分開場、19時00分閉場。
※最終日は17時00分閉場
