¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×ÑÛ¤Á¤ã¤ó¤«¤é21Ç¯¡ÄàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¸µÅ·ºÍ»ÒÌòà29ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤¤ì¤¤¤Ê½÷À¤Ë¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
Êú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡2004Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿àÅÁÀâ¤Î»ÒÌòá¤¬¤¤¤Þ¤ä29ºÐ¤Ë¡Ä¡£àÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö29ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤²ø½Ã¤È°ì½ï¤ËÎÉ¤ºÐ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸¤¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÈþ»³²ÃÎø¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ë¥ì¥³¤Ç¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾å¤µ¤óËèÇ¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥á·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ë¥ì¥³TV¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢NON STYLE¤Î°æ¾åÍµ²ð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê29ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤¢¤ÎÑÛ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤¤ì¤¤¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤ÎÑÛ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Í¤§¡Ä´¶³´¿¼¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Èþ»³¤Ï5ºÐ¤À¤Ã¤¿2002Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£04Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç±é¡¦Áð磲¹ä¤ÎÌ¼¡ÖÑÛ¡×Ìò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£07Ç¯¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Öº½»þ·×¡×¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀôß·Í´´õ¤È¶¦±é¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤ÏàÉÔÎÑºÊáÊ¡ÅÄÆ·Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£