¡Ö¥Ð¥ì¤½¤¦¤À¤±¤É!?¡×¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Øà¤ªÇ¦¤Ó¾è¼Öá¿Íµ¤½÷Í¥¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥ª¡¼¥éÀ¨¤¤·ÝÇ½¿Í¡×¡ÖÇØ¹â¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤½¤¦!?¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ëà¤ªÇ¦¤Ó»Ñá¤Ç¡Ä¡£¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤é¤Î¡Á¡£¤È¤ó¤«¤Ä¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¿È¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿à¤ªÇ¦¤Ó¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ªÅÅ¼Ö¾è¤ë»ö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¤¨¡¼!?´é¤Á¤¤¤»¤§¤¨¤§¤¨¡×¡ÖÇØ¤¬¤ª¹â¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É!?¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤ë¤«¤éåºÎï¤Ê¿Í¡¼¤È¤¹¤°¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥ª¡¼¥éÀ¨¤¤·ÝÇ½¿Í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µÕ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤§¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£