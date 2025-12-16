Âç²ÏÇÐÍ¥¤ÎËå¡¢36ºÐ½÷Í¥¤¬àÇÐÍ¥Æ±»Îº§áÈ¯É½¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï·»¤È·»ÄïÌò±é¤¸¤¿¤¢¤Î¤Ò¤È¡ª¡¡à¸«¤Ä¤á¹ç¤¦á¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼Â³¡¹
¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸«¤Ä¤á¹ç¤¦·ëº§Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Â¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎËå¡¢36ºÐ½÷Í¥¤¬·ëº§Êó¹ð!¡¡¸«¤Ä¤á¹ç¤¦à¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÜ粼½©¿Í(35)¤È¤Î·ëº§¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¥¸Í¤µ¤ª¤ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¤µ¤ª¤ê¤ÈµÜ粼¤Î¹¬¤»Éº¤¦1Ëç¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë2¿Í¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¤È¤â¤É¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤ª¤ê¤Î·»¤Ç¤¢¤ëÀ¥¸Í¹¯»Ë(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£2015Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖD¥¹¥Æ17th Í¼ÍÛÅÁ¡×¤Ç¹¯»Ë¤ÈµÜ粼¤Ï·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È!¤Þ¤µ¤«½©¿Í¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÄï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï...¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Í¡×¤È2¿Í¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²º¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡·»¡¦¹¯»Ë¤Ï2011Ç¯¡Ö¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡×¡¢15Ç¯¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡¢22Ç¯¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤ÈNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ËÊ£¿ô½Ð±é¡£20Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£