¶¯ÌÌ3¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ûÅç¿Ê¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¿·´´Àþ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·²£ÉÍ¤«¤é¿·´´Àþ¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¶öÁ³¤«É¬Á³¤«Èó¾ï¤Ë¥¬¥é¤Î°¤¤2¿Í¤ËÍí¤Þ¤ì¤¿¡¼!¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¿Íµ¤V¥·¥Í¥Þ¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜµÜÂÙÉ÷¡¢»³¸ý¾Í¹Ô¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Ê¤ª¡¢3¿Í¤Ï¥»¥¬¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ëV¥·¥Í¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸3¿Í½°¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¿·´´Àþ!ÇúÇË¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍí¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¾Ð´é(¾Ð)¡×¡ÖÇ»¤¤!¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ëËÜ¿Í¤â¡Ä¡×¡ÖàÆüËÜÅý°ìá¤ÈàÎ¶¤¬Ç¡¤¯á¤À!¡×¡ÖÂáÊá¤·¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë(¾Ð)¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£