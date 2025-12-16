¡ÖÍ¦µ¤ÆÏ¤±¤ëÁö¤ê¤ò¡×ÅÔÂçÏ©½é½Ð¾ì¤ÎÈÓÄÍ¤¬ÈÓÄÍ»ÔÄ¹¤ËÊúÉé¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Û
¡¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê21Æü¡¢µþÅÔ»Ô¡Ë¤ÎÃË»Ò¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ëÈÓÄÍ±ØÅÁÉô¤Î7Áª¼ê¤äº´Æ£¹¬Ç·½õ´ÆÆÄ¤é¤¬8Æü¡¢ÈÓÄÍ»ÔÌò½ê¤ËÉð°æÀ¯°ì»ÔÄ¹¤òË¬¤Í¡ÖÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÁÏÉô36Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼Í»ß¤á¤¿Èá´ê¤ÎÅÔÂçÏ©¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Á´°÷¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡ÊÃæ¸¶³Ù¡Ë
¡¡ÈÓÄÍ¤ÏÊ¡²¬¸©Âç²ñ¡Ê11·î2Æü¡¢²ÅËã»Ô¡Ë¤Ç2»þ´Ö8Ê¬21ÉÃ¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤Ë¼¡¤°½àÍ¥¾¡¡£Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡ÊÆ±15Æü¡¢Æ±»Ô¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¿·µÏ¿¤Î2»þ´Ö8Ê¬9ÉÃ¤ÇÃË»Ò10°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ËÌ¶å½£ÃÏ¶è¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡ËÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Î¾Âç²ñ²ñ¾ì¤ÎÃÏ¸µ¹»¤Ç»îÁö¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¾å¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Æþ¤ê¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¾ÀîÂÀ²Ï¼ç¾¤Ï¡Ö¸©Âç²ñ¡¢Á´¶å½£±ØÅÁ¤È¤â1¶è¤Î¾¾Èø¡ÊÍãÁª¼ê¡Ë¤¬¹â¤¤½ç°Ì¤ÇÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±ØÅÁÉôOB¤Îº´Æ£´ÆÆÄ¤ÏÅÔÂçÏ©¤Î1¶è¤â¾¾ÈøÁª¼ê¤ËÇ¤¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¾¾Èø¼¡Âè¡×¤È´üÂÔ¡£15°Ì°ÊÆâ¤Ç2¶è¤Ë¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¡Ö²¿¤È¤«20°ÌÂæÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Î¾¡Éé¤Ï¤·¤¿¤¤¡£µÏ¿¤Ç¸À¤¨¤Ð1Ê¬°Ê¾å¤Ï¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀï½Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î±ØÅÁ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Û¤Ü»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌµÍý¤ò¤µ¤»¤º¤ËÂÎÄ´´ÉÍý¤È¼«¸Ê´ÉÍý¡¢¸Î¾ã¼Ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡ÖÊ¡²¬Âè°ì¡×¡Êº´Æ£´ÆÆÄ¡Ë¡£º£²Æ¤ÎÆ±¹»¤È¤Î¹çÆ±Îý½¬¤Ï¡Ö¤³¤Æ¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Àï¤¤Êý¤äÂ¤ê¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·È¬ÌÚ»³¤ä±ÑÉ§»³¤Ê¤É»³´ÖÉô¤òÁö¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤¿¡£¸©Âç²ñ¤Ç¤Î50ÉÃº¹¤«¤éÁ´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï29ÉÃº¹¤Ë¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤¿¡£¶â»Ò·É¿ÍÁí´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤ò´ü¤¹¡£
¡¡¹¾Àî¼ç¾¤Ï¡Ö½é½Ð¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤à¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÎÏ¤ò100¡ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Éð°æ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê½Ð¾ì¤Ï¡ËÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹âÀ¸¡¢»ÔÌ±¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Æüº¢¤ÎÎý½¬À®²Ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
ÈÓÄÍ¡¦Áª¼ê¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡Ê¶è´Ö¤Ï¸©Âç²ñ¡¢Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ»þ¡Ë
¡¡¡Ú1¶è¡Û¾¾ÈøÍã¡Ê3Ç¯¡¢ÌÚ²°À¥Ãæ¡Ë¡¡ÅÔÂçÏ©¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ú2¶è¡Û»°ÌÀÍ¦ÅÍ¡Ê3Ç¯¡¢ÆóÀ¥Ãæ¡Ë¡¡º£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢Í¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ú3¶è¡ÛÌðÌî¡Ê2Ç¯¡¢ÆóÀ¥Ãæ¡Ë¡¡¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ú4¶è¡ÛÂçÌî¹¸À¿¡Ê1Ç¯¡¢ÃÞÊæÃæ¡Ë¡¡Á´¹ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ä¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÄ©¤à¡£È¢º¬¡Ê±ØÅÁ¡Ë¤Ø¡¢¾Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë·Ð¸³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ú5¶è¡ÛÃæÖººéÂÀ¡Ê2Ç¯¡¢·ËÀîÃæ¡Ë¡¡¥Á¡¼¥à¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ú6¶è¡Û¹¾ÀîÂÀ²Ï¡Ê3Ç¯¡¢¾®ÃÝÃæ¡Ë¡¡ÅÔÂçÏ©¤Ç¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¸åÇÚ¤ä³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤Áö¤ê¤ò´èÄ¥¤ë¡£
¡¡¡Ú7¶è¡ÛÅÄÃæÍ¥»ê¡Ê3Ç¯¡¢¶âÀîÃæ¡Ë¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬3Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¡£±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£