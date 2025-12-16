¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¡×¸µNHK¥¢¥ÊÃæÀî°ÂÆàà¶ÄÅ·á¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¡Ö³°½Ð»þ¤â¤³¤ì¤Ç¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸½é¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà(32)¤¬¡¢¿ÍÀ¸½é¤È¤¤¤¦à¥µ¥ó¥¿¥³¥¹á»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë...Hope you have a very Merry Christmas(¥í¥±½ª¤ï¤ê¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤é¤Î¤¾¤¯µÓÀþÈþ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÂ¨È¿±þ¡£¡ÖµÓºÙ¤¤¤«¤é¥ß¥Ë¤¬¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³°½Ð»þ¤â¤³¤ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿ÍÀ¸½é¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£