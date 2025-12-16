JRÅìÆüËÜ¡¢SixTONES³Ú¶Ê¤Î¿·´´ÀþÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡Ö°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡×¤«¤é¿·Å¸³«¡¡¥¢¥×¥ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï16Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡¢SixTONES¤Î³Ú¶Ê¡ÖShine with U¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛJRÅìÆüËÜ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇSixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÂÄê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢Î¹¤Î¤ª¶¡¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¡×
¡¡¡ÖEnjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡ª¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡ØShine with U¡Ù¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢Locatone¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤¯ÅìËÌ¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¤¼¤ÒËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢»³·Á¡¦½©ÅÄ¤Î¸ÂÄê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄ°¼è¥¨¥ê¥¢¤â³ÈÂç¡ªÅìËÌ¿·´´Àþ°Ê³°¤Ë¤â¡¢»³·Á¿·´´Àþ¡¦½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ë¤´¾è¼Ö¤ÎºÝ¤âLocatone¤Î²»À¼¤ò¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÆÆâ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤ÇSixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÂÄê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢Î¹¤Î¤ª¶¡¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤¯ÅìËÌ¤ÎÎ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ØEnjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.¡Ù¤ËSixTONES¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢SixTONES¤Î³Ú¶Ê¡ÖShine with U¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢Åìµþ±Ø¡¦¾åÌî±Ø¡¦ÂçµÜ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤ÇÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç10·î10Æü¡¢¥Û¡¼¥à¾å¤Ç¤ÎÄ¹¤¤½¸²»¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤ÎÏ¿²»¤Ê¤É¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ãí°Õ´µ¯¤Î°ÆÆâÊüÁ÷¤ä½ä²ó·ÙÈ÷¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢¸µ¤ÎÈ¯¼Ö¥Ù¥ë¤ËÌá¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
