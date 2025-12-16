JR東日本は16日、「SixTONES」の楽曲を使用した発車メロディについて、音響体験サービス「Locatone」アプリで提供を開始したと発表した。

今年10月1日からとSixTONESと東北新幹線のコラボレーションキャンペーン「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」がスタート。同社新幹線のCMのために書き下ろされた新曲「Shine with U」が来年3月31日まで東京駅・上野駅・大宮駅の新幹線ホームにおける発車メロディに採用される予定だった。

しかし、提供開始から9日後の10月10日に「ホーム上で『柄の長い集音マイク』を使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じました」とし、発車メロディの使用中止を発表していた。

この日、JR東日本公式Xで「ご好評をいただきながらも、安全上の理由により中止とさせていただきましたタイアップ楽曲「Shine with U」をアレンジした発車メロディが、Locatoneアプリ内でお楽しみいただけけるようになりました！発車メロディを聴きながら、新幹線で行く東北への旅をぜひ満喫してください」と呼びかけた。