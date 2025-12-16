島崎遥香、『アバター』最新作イメージの衣装で登場「すごく楽しみに来ました」
元AKB48のメンバーで“ぱるる”の愛称でも親しまれる、俳優・島崎遥香が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（19日公開）ファイヤーステージイベントに登場した。
【全身ショット】カワイイ…！鮮やかなドレスで登場した島崎遥香
島崎は「アバターを意識した衣装を選んでみました」と、青と赤のコントラストが美しい衣装で登場。「この話をいだいて、初めて『アバター』を観させていただいたんですけど、家のテレビでもものすごい迫力で、これは絶対に映画館で見るべきだと思って。今日は3Dで見られるということで、すごく楽しみに来ました」とにっこり。
また「1作目の『アバター』のときは確か15歳ぐらいの時だったので、私より年が下の方たちはまだ見たことない方もたくさんいらっしゃると思います。そういう方たちにもぜひ見ていただきたい」と呼びかけた。
『アバター』シリーズは、神秘の惑星パンドラを舞台に、先住民ナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた。前作『ウェイ・オブ・ウォーター』では、主人公ジェイクとネイティリの家族が海の民とともに戦い、愛する者のために犠牲を払う物語が展開された。最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み、パンドラ全土を巻き込む壮絶な決戦が描かれる。
イベントには島袋聖南＆石倉ノア夫婦、青木マッチョ（かけおち）、景井ひな、荒川（エルフ）、武尊＆川口葵夫婦、出口クリスタ、CRAZY COCO、TRF（DJ KOO、SAM、CHIHARU）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、東地宏樹、小松由佳、バトリ勝悟、 内田真礼、田村睦心も登場した。
