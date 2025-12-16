■全国の17日（水）の天気

低気圧が日本海を東へ進み、日本付近には湿った空気が流れ込みそうです。西日本や東海では雨が降り、九州北部や中国地方は、落雷や突風に注意が必要です。北陸や東北は雨や雪、北海道では雪が降り、ふぶく所があるでしょう。関東は、日中は晴れ間もありますが、夜は、沿岸部で雨のぱらつく所がありそうです。

最低気温は、西日本で16日より高くなりますが、北海道や東北北部は冷え込みが強まりそうです。日中も、北海道は気温が低く、最高気温が0℃未満の真冬日の所が多くなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 -6℃（-5 1月上旬）

仙台 3℃（＋1 12月上旬）

新潟 3℃（±0 12月上旬）

東京都心4℃（＋1 平年並み）

名古屋 3℃（＋1 平年並み）

大阪 6℃（＋2 12月上旬）

広島 4℃（＋3 平年並み）

高知 4℃（＋2 平年並み）

福岡 8℃（＋3 12月上旬）

鹿児島 9℃（＋5 12月上旬）

那覇 17℃（＋3 平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 -1℃（-2 真冬日）

仙台 9℃（-1 12月上旬）

新潟 8℃（-2 12月下旬）

東京都心13℃（＋1 12月上旬）

名古屋 12℃（-1 平年並み）

大阪 15℃（＋2 12月上旬）

広島 13℃（＋1 12月上旬）

高知 16℃（±0 12月上旬）

福岡 15℃（＋2 12月上旬）

鹿児島 19℃（＋1 11月下旬）

那覇 24℃（＋2 11月下旬）

■全国の週間予報18日も、日本海側は雲が多く、雨や雪の降る所があるでしょう。19日は、北海道で雨や雪が降るほかは広く晴れますが、20日は九州や東海でも雨の降る所がありそうです。21日から22日は、全国的に曇りや雨の所が多くなりそうです。気温は、18日も北日本で平年を下回り、北海道では真冬日の続く所があるでしょう。西日本は15℃以上の所が多くなりそうです。19日以降は、北日本も寒さが緩み、来週前半にかけて、全国的に気温が上がる見込みです。