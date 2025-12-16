福岡ソフトバンクホークスは、最寄りの地下鉄の駅から本拠地のドームまでの間に、動く歩道の設置を計画しています。球団は16日、福岡市の高島市長に対して公共空間の占用許可など支援を求めました。

■福岡ソフトバンクホークス・太田宏昭 専務

「現時点でイメージする内容を伝えるとともに、私たちだけでできないことがあり、福岡市の協力をいただきたい。」





福岡ソフトバンクホークスの太田宏昭専務ら3人が16日、福岡市役所を訪れ、高島市長に要望書を提出しました。要望書では、本拠地の「みずほPayPayドーム」と最寄りの福岡市地下鉄・唐人町駅の間に動く歩道を設置するため、公共空間の占用許可などの支援を求めています。

唐人町駅では、プロ野球の試合やイベントが開催されると、利用者は1日で最大2万9000人と平均の2倍になっています。



また、駅とドームの間はおよそ1キロ離れていて、歩くと15分ほどかかる上、道路の広さもないことなどから、球団にとって交通の利便性向上が課題となっていました。



計画では、駅とドームの間を流れる川の上などに高架式で屋根のある動く歩道を設置し、安全で快適な移動の実現を目指しています。



駅との接続方法や完成時期、事業費用などは決まっておらず、検討を進めているということです。



動く歩道は、去年、福岡市が募集した交通に関する民間事業者からの提案の中から採択されていました。



高島市長は「スピード感を持って、完成する日を楽しみにしている」と応じ、計画の実現に向けて協議や検討を進める考えを示しました。