製造業ＰＭＩ、独仏で明暗 ユーロドルは神経質に反応＝ロンドン為替



１２月の独仏製造業ＰＭＩが対照的な結果となったことに、ユーロドルは神経質に反応している。まず、仏製造業ＰＭＩ速報値が50.6と前回の47.8から景気拡大圏に回復したことで、ユーロドルは高値を1.1764付近に伸ばした。しかし、独製造業ＰＭＩ速報値は47.7と前回の48.2から予想外の落ち込みを示した。これを受けて、1.1750台へと反落している。比較的小幅の値動きではあるものの、材料に逐一反応をみせている。



EUR/USD 1.1753 EUR/JPY 182.00 EUR/GBP 0.8768

