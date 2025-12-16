ことしの県内の出来事をシリーズで振り返る「やまがた2025」。人口100万人割れやこの夏の猛暑など、県内を駆け巡ったさまざまな出来事に注目します。



5月。



吉村知事「一桁少なくなるということで大きな通過点と受け止めている」



人口減少に歯止めがかからない中、県内の人口が100万人を下回りました。



30代女性「結構びっくり。ショックではないが実際人口減少がそうなんだなぁと思った」

60代男性「子ども、孫たちがどうなるか。どう世の中が変わっていくのか」





県によりますと、県内の人口は、1990年代から少子高齢化の進行などによって減少傾向に。人口が100万人を下回るのは、1920年以来、105年ぶりです。国立の研究機関の調査では、県内の人口はこのまま減少が続き、2050年には71万人になると予想されています。県は、人口減少対策を県政の最重要課題と位置付け、取り組みを推進する方針です。小坂憲央アナウンサー「JR山形駅の改札前です。山形新幹線運転見合わせのアナウンスが流れる中、みどりの窓口には長い列が出来ています」ことし6月、山形新幹線の新型車両E8系で車両故障が相次いで発生しました。補助電源装置の部品に誤作動が起きたためで、この影響でE8系車両は1か月以上にわたって単独運転を見合わせることになり、大規模な運休が続きました。JR東日本の担当者「観光で出かける予定の皆様、山形の経済界、観光業界の多くの皆様に多大なるご迷惑をおかけした。心より深くお詫び申し上げる」県内からは福島での折り返し運転となった影響で、乗客は福島駅で乗り換えが必要となりました。東京在住（この荷物で階段の上り下りがあったのですね）「そうなんですよ、乗り換えの時間もタイトなので、待っているから大丈夫とアナウンスで言われるが、列車を待たせるわけにもいかないので、そこは不便だった」山形新幹線は、およそ1か月半後の8月に通常ダイヤでの運転が再開されました。一方、新幹線の運休は、サクランボシーズンとも重なり、県内の宿泊施設の予約は、去年の同じ時期より、およそ3万5000人減少。売り上げも、4億円余り少なくなりました。私たちの生活、そして、経済活動にも影響を及ぼしました。また、ことしの県産サクランボの収穫量は、平成以降で最少に。春先の天候不順で実がならなかったり、収穫直前の高温で実が熟しすぎたりしたことが原因で、日本一のサクランボ産地を維持するため対策が急がれます。ことしも「記録的な夏」となりました。「耐えきれない暑さ」「暑さが肌に刺さるような感じ」この夏、山形市では、14日連続で猛暑日を記録。真夏日の年間日数は、83日間でいずれもこれまでの記録を更新しました。厳しい暑さの影響で、さまざまな異変も。中川悠アナウンサー「こちら東根市の堂ノ前公園の沼です。30センチ近くある大きな魚から小さな魚まで、多くの魚が水面に浮かび上がっています」観光名所・ながい百秋湖では湖の一部が渇水し、ボートツアーが休止となりました。最上川リバーツーリズムネットワーク佐藤五郎代表理事「1にも2にもやっぱり欲しいのは雨ですね。まとまった雨が降ってほしいと思っている」一方で、去年の豪雨災害から1年2か月が経過したことし9月。集団移転先の候補地が村から初めて示されました。戸沢村蔵岡地区は、去年7月の豪雨で集落全体が浸水被害を受け、住民たちの集団移転に向けて検討が進められています。候補地には、蔵岡地区から車で10分ほどに位置する名高地区が示されました。村は、今後、移転先の詳しい整備計画を示す予定です。この夏、驚きの記事がSNSに拡散されました。「日本は長井市をタンザニアに捧げた」これは、国際協力機構「JICA」が長井市を含む国内4つの市をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定したことを受け、アフリカ・タンザニアのメディアが誤った見出しでネット記事に掲載したものです。長井市には、「アフリカから移民を大量に受け入れるのか」といった誤解に基づいた問い合わせが殺到する事態に。その後、記事は訂正され、JICAは、国内で誤解と混乱を招いたとして「ホームタウン」に認定する事業の撤回を発表しました。「本日、最終日となります。本日、完全閉店。173年目の閉店日となります」鶴岡市の中心市街地にある創業173年の「南銀座 池田」。「県内最後のミニデパート」として地域の人たちに愛されてきました。しかし、ネットショッピングの台頭に加え、客層の高齢化で店に足を運ぶことが難しい人も増えたことから閉店を決めました。「60年前から通っている何でもそろうからよかった。残念」南銀座池田 池田督社長「173年間どうもありがとうございました」ことし2月に戸沢村蔵岡地区で行われた「紙風船まつり」。大雨被害の影響で紙風船を制作することができなかったことから、ランタンを飛ばす形に変更して行いました。ランタンには、住民たちそれぞれの願いが書き込まれました。「集団移転の話が持ち上がっている。なんとかこれを実現して安心して暮らせるようになりたい」「残り少ない人生幸せに生きられますように」安全な暮らしを求める住民たちの願いが、蔵岡の冬の夜空を照らしました。