エレコムは、耳を塞がないイヤーカフ構造と快適なフィット感を実現したという完全ワイヤレスイヤフォン「LBT-OWS03」を12月中旬より発売する。価格はオープン。Amazon価格は4,280円。カラーは、ブラックとホワイト。

音楽を聴きながら、周りの声や音も聞くことができるイヤフォン。優しくフィットする柔らかブリッジのイヤーカフ構造を採用しており、メガネに干渉せずに、また耳の大きさや形状によらず、高いフィット感を目指した。

ブラック

17×12mmの高音質ドライバーを搭載し、クリアなサウンドを実現。Bluetooth 5.4準拠で、対応コーデックはSBC/AAC。同時に最大2台のBluetooth機器と接続できる、マルチポイント機能も搭載する。

ハンズフリーで通話もできるマイクを内蔵。SiriやGoogleアシスタントなどの音声アシスタントに対応しており、タッチセンサーで簡単に呼び出せる。なお、イヤフォンは片側のみでも使用可能。

連続再生時間は約5時間で、充電ケースの併用で約22時間可能。充電時間はイヤフォン、充電ケース共に約1.5時間。イヤフォンはIPX4の防水対応。

外形寸法/重量は、イヤフォンが約17×28×25mm/5.3g、充電ケースが約65×28×48mm/29g。