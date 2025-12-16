ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国深圳で全国障害者スポーツ大会・スペシャルオリンピックス… 中国深圳で全国障害者スポーツ大会・スペシャルオリンピックス閉会式 中国深圳で全国障害者スポーツ大会・スペシャルオリンピックス閉会式 2025年12月16日 17時57分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／梁旭） 【新華社深圳12月16日】中国広東省深圳市で15日、第12回全国障害者スポーツ大会および第9回スペシャルオリンピックスの閉会式が行われた。１５日、閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／張楠）１５日、閉会式で披露されたパフォーマンス。（深圳＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）１５日、閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）１５日、閉会式で入場する選手団。（深圳＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）１５日、閉会式会場に運ばれる中国国旗。（深圳＝新華社記者／高咏薇）１５日、閉会式で入場する選手団。（深圳＝新華社記者／高咏薇）１５日、閉会式会場に運ばれる中国国旗。（深圳＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）１５日、閉会式で披露されたパフォーマンス。（深圳＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）１５日、閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／高咏薇）１５日、閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／張楠）１５日、閉会式で行われた国旗掲揚と国歌演奏。（深圳＝新華社記者／高咏薇）１５日、閉会式で披露されたパフォーマンス。（深圳＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）１５日、閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）１５日、閉会式で入場する選手団とボランティア。（深圳＝新華社記者／張楠）１５日、閉会式で行われた手話による国歌斉唱。（深圳＝新華社記者／張楠）１５日、閉会式の様子。（深圳＝新華社記者／高咏薇）１５日、閉会式で行われた手話による国歌斉唱。（深圳＝新華社記者／張楠） リンクをコピーする みんなの感想は？