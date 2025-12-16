１６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、福岡市の商業施設・ボス イーゾ フクオカ近くで１４日、男女２人が刃物のようなもので刺されて負傷した事件を報じた。

この日の番組では、無職の容疑者が殺人未遂容疑で逮捕されたことや、被害者の男性がＨＫＴ４８の運営会社スタッフだったことを伝えた。

コメンテーターで出演したフリーキャスター・伊藤聡子氏は「本当に危険だなと思いますね。本当にいろんな方がファンの方にもいらっしゃるし…」と話し出すと「この容疑者のように失うものは何もない、ちょっと自暴自棄になっているという方もいらっしゃるので、本当にスタッフは全力で守ろうと仕事をされたんだと思うんです。でも、そこが変な逆恨みになって…。多分、きっかけはその（被害者の）男性に（接近を）阻止されているということが私は前にもあったのではないかと思うんです。きっかけとしてはそうだったかも知れないけど、（別の）女性も刺しているので結果的に無差別のような形になっていると思います」と続けていた。