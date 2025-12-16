■これまでのあらすじ

美優は保育園で元カレと再会し、彼の妻から嫌がらせを受けていた。彼から妻に過去の話だと言ってもらうも逆効果で、夫に相談することもできず八方塞がり状態。そんななか、週末、元カレ親子と一緒に公園へ行くことになる。忘れたい黒歴史を美化する元カレが色目を使ってきて…。



元カレ親子と謎に公園で遊ぶ時間ー。そのちょっとした隙に、元カレ・隆史は昔を懐かしむように語ってきました。私にとって隆史と過ごした時間は過去の話でしかありません。むしろ、思い出したくないのに…。

昔のことなんてどうでもいいとしし、迷惑でしかないんです。それなのに「家庭って色々あるでしょ？旦那さんには言えない秘密ないの？」とか聞いてきて…。私は夫と息子との今の生活が大事なんです。つまらない誘いに乗るつもりはありません。そして、保育園でのお楽しみ会当日‥やっぱり私だけ声をかけてもらえずひとりで作業。そこに元カレの奥さんに「話がある」と声をかけられてー…。イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)