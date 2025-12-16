加藤夏希、“育児あるあるショット”を投稿→BKB「似てる気がしたので…」 “まね写真”が大バズリ「完全一致で草」
4児の母で俳優の加藤夏希（40）が15日、自身のXを更新。“育児あるある”な写真を公開し、その写真を真似たピン芸人のバイク川崎バイク（45／BKB）の投稿が「似ている」と話題となっている。
【写真】「似てる!!!」「まつ毛長すぎ肌綺麗すぎ」加藤夏希の“育児あるあるショット”をまねたBKB
加藤は「こんばんは、深夜です。 この現象なんと言う？」とファンに問いかけ、顔に子どもの足があたっている、育児の一コマをアップ。小さな足がちょうど目のあたりに置かれており、加藤は目を閉じて耐えているかのような表情をしていた。
この投稿に、BKBは「こんばんは、BKBです。 ほんとすみません。やはりあまりにも似てる気がしたので思わずやってしまいましたほんとすみません、現象」と、目の横に握った拳を当て、瞳を閉じた写真を披露している。
加藤と同じ構図で撮影された写真に、ユーザーからは「まつ毛長い」「BKBってグラサン取ったら可愛い顔してるよね」「似てる!!!」「完全一致で草」「激似 声出して笑っちゃった！」「あまりにも似てるし、まつ毛長すぎ肌綺麗すぎ」などと、まつ毛の長さについても反響が集まっていた。
