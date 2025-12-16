お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が13日放送のABCラジオ特番「なるみ・岡村の過ぎるラジオ」（後9・30）に出演。父親のエピソードを語った。

ABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）で共演中のお笑いタレント・なるみから「お父さんとお母さんと3人でご飯を食べたりとか、最近大人みたいなことしてんの、ちゃんと」と話を振られると、岡村は「やっぱり年齢を重ねてきたから、もう80を超えてきてるし」と、機会を見つけて両親と食事していることを明かした。

これになるみは「そんなこと言うなんてやわ」と感心しつつ、「お父さん、顔そっくりで背も同じやのに、ずーっと息子が岡村隆史ってだまってたんやろ？」と質問。岡村は「岡村さんって、あのテレビに出てはる岡村さんですか？」「ちゃうちゃう！」と、父親の会社でのやり取りを“再現”した。

そして「定年までずっとだまっててんて」というなるみに、岡村も「“うちの息子ね、（身長が）172やで”って言うてた」と打ち明けると、話を聞いていた吉本新喜劇座長のすっちーは「えーっ！」とびっくり。なるみは「そのお父さんが、“過ぎる（TV）めっちゃいい”って言うてくれはってんてね。他の番組はあんまり見ぃひんけど、“あのテレビええなあ”って言うてくれはって」と感謝していた。