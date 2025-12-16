お笑いタレントの松嶋尚美（54）が16日までに自身のインスタグラムを更新。長男の珠丸（じゅまる）が14歳の誕生日を迎えたことを報告した。

松嶋は「Happy birthdayジュマル！14歳になりました〜。おめでとう」と書き出し、バースデーケーキを前に笑顔の珠丸の写真を投稿。「パパの身長を追い越すことがまだできてない！今、同じだから、14歳の間に抜けるね。家族に優しいジュマ。大好きだよー」と成長を喜んだ。

この投稿にファンからは「お顔が綺麗すぎますね」「ママに似てますね！」「すんごいイケメンくんだね」「14歳になってさらにイケメンになった気がします！！」など絶賛の声が寄せられた。

松嶋は2008年6月、バンド「マーサス・サウンド・マシーン」のボーカル・ヒサダトシヒロと結婚。2011年12月に長男・珠丸、13年6月には長女・空詩（らら）を出産した。

珠丸は今年7月に日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」でテレビ初出演。サッカー東京選抜U-12のメンバーに選出された経験もあり、将来の夢はプロのサッカー選手だと明かしており、放送後にはイケメンだと反響を呼んでいた。