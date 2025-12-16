有吉弘行らが大喜び！モノマネタレントたちが見事な“神対応”「これや！」「おもろ！」

12月14日（日）の『有吉クイズ』では、芸能人のライブ配信にリアルタイムでコメントして反応をもらうことを目指す企画「ライブ配信でレスもらえるかクイズ」が放送された。

コメントを冷たくあしらってしまう芸人がいたなか、全力でリクエストに応えてくれたモノマネタレントたちへの好感度が爆上がりし…。

【映像】サービス精神旺盛なモノマネタレントたちの神対応

今回は、芸能人が実際におこなっているライブ配信を覗き見し、スタジオから有吉弘行ら出演者たちが正体を明かさずにリアルタイムでコメントを書き込む企画。配信者が反応し、リクエストに応えてもらえれば成功となる。

収録時間帯にライブ配信をおこなっていたのは、内間政成（スリムクラブ）や長友光弘（響）、ワタリ119といった芸人や、りんごちゃんなどモノマネタレントたち。

一同はまずワタリ119の配信で、ワタリのギャグである「レスキュー！」と尾形貴弘（パンサー）の持ちネタ「サンキュー！」を合わせた「レスキューサンキュー！」というコメントを投下してレスゲットを狙うもあえなく失敗。スルーされ続けてしまう。

そこでワタリを諦め、哀川翔のモノマネ芸人、あいかわい翔の配信に切り替えると、「モノマネして」と書き込み。

するとあいかわい翔は、コメントを見つけるや「ちょっと待って、電話入ったから」と言い、そのまま「もしもし」と哀川翔のモノマネを披露。これにせいや（霜降り明星）は手を叩きながら「おもろ！0円でめっちゃやってくれるやん！」と大喜びする。

さらに、武田鉄矢などのモノマネで知られるりんごちゃんも、「あんたが大将歌って」というコメントを入れると即座にモノマネで反応。スタジオに大きな拍手が起こった。

この勢いで再びワタリ119にギャグをねだるも、ワタリは相変わらずの“塩対応”。

今度は沢口靖子のモノマネで知られるメルヘン須長の配信に切り替え、「科捜研の女お願い」と課金とともにリクエストしたところ、メルヘン須長もノリノリで長尺のモノマネを披露。スタジオでは「これや！」「素晴らしい！」の声があがっていた。