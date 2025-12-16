秋田市の小学校で「情報」をテーマにした社会科の授業が行われました。



日々ニュースを伝えるアナウンサーと記者の2人が授業のお手伝いをしました。



小学5年生は、社会科の授業で農業や工業を勉強するとともに今は、「情報」について学んでいます。



16日は秋田大学附属小学校の児童が、多くの情報を取り扱う「ニュース番組」について日々取材をしている、秋田放送の田村修アナウンサーと熊谷奈都子記者から話を聞きました。





授業では「ニュースの意味」それに「情報を集める方法」「原稿を書く上で気を付けること」などを伝えました。田村修アナウンサー「火事のニュース、事故のニュース、台風のニュース、クマのニュース。みんな『気をつけてくださいね』っていうことを伝えてます」また、よく聞く苗字でも確認しないと、誤った漢字を伝える可能性があることや、ニュースは複数の人のチェックを経て放送されていることなどを児童たちに伝えました。熊谷奈都子記者「ひとつの情報を鵜呑みにしてもいけないから、本当にもう、ひとつのニュース作るのに本当に時間をかけてやってます」児童「僕はあんまり普段ニュース見ない方なんですけど、今日は自分もしかしたら映るかもしんないし、見てみようと思いました」児童「いつもテレビで見てるアナウンサーの所だけじゃなくて、裏の記者とか…そのダブルチェックとか、そういうことがいい経験になったと思いました」児童「アナウンサーや記者がやっている、しゃべったり情報の集め方がわかってよかったと思います」児童たちは、情報を整理して分かり易く伝えるこつを学び、早速クラスで行う発表から役立てることにしています。