すき家が今お得。鍋定食＆お子さまメニューが最大100円引き【アプリ限定クーポン】

牛丼チェーン「すき家」は、2025年12月16日から公式アプリ限定で「12月得すきクーポン」第3弾を配信しています。

期間中なら何度でも使えてありがたい...

すき家公式アプリで配信している、12月の「得すきクーポン」。第3弾となる今回は、2つのクーポンが登場しています。

12月25日23時59分までは、牛すき鍋定食、牛・旨辛豆腐鍋定食、白髪ねぎ牛すき鍋定食、白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食に使える50円引きクーポンを配信中。

単品の鍋メニューは対象外となります。

Sukipassとの併用は不可。ただし、鍋定食以外の商品を同時に注文した場合、その商品に対してはSukipassの利用が可能です。

なお、在庫状況により各店舗の販売終了時期が異なる場合があります。

12月26日23時59分までは、お子様牛丼、お子様カレー、お子様とりそぼろ丼に使える100円引きクーポンを配信中。

こちらも、Sukipassとの併用は不可。お子様商品以外の商品を同時に注文した場合、その商品に対してはSukipassの利用が可能です。

いずれのクーポンも、1会計につき3個まで利用が可能。期間中は何度でも利用できます。

株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能。公式アプリで会計する場合は、併用できません。

また、デリバリーは対象外なのでご注意を。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）