全国高校バスケットボール選手権大会＝ウインターカップが、1週間後の23日火曜日に開幕します。



女子の県代表は、今シーズン県内で負けなし、2年連続出場の湯沢翔北です。



誰が試合に出ても、強度の高い守備と息の合った攻撃を見せるチームを取材しました。



部員37人、統合前の湯沢北高校から通算で24回目のウインターカップ出場を決めた、湯沢翔北女子バスケットボール部です。





目指すのは、1人の選手が大量に得点するスタイルのチームではありません。ボールを素早くまわし、内からも外からもメンバー全員がゴールを狙います。コート全体を大きく使いながら攻める。そして、シュートを放った後は…チームで徹底しているポジション取りです。全員でリバウンドを狙いセカンドチャンス、得点機会を増やすことを目指しています。監督「ディフェンスから逆襲」選手「はい」味方と相手の動きを予測し、その場で状況判断することを大切にしている湯沢翔北。監督が事前に練習内容を伝えず、その都度指示を出すことで瞬時に対応する力を高めています。緑チーム話し合う「自分が下に行って」「カバーしっかりして、真ん中にいれるところに行って外に出られたらちゃんとしゃべって頑張ろう」「はい」練習中、何度も何度も話し合う部員たち。お互いに考えていることを確認し、全員がゴールを見据えること。それが、試合での意思の疎通、チームの一体感につながっています。部員同士のコミュニケーションは、体育館の中だけではありません。「いただきます」県の内外から集まった26人は、学校の近くの3か所の下宿でそれぞれ生活を共にしています。朝晩の食事と入浴の際は、監督自身も長年利用してきた温泉施設に全員集まります。（ ドラマの話で盛り上がる）厳しい練習を終えた部員たちがほっとくつろげる時間です。記者「毎日一緒に過ごしててどう？」渡部一彩選手「楽しいです」「普段から時間限らないでずっと一緒にいることで、いいこととかも十分お互い分かり合えるけど、苦手なこととかも理解できるから、この人がピンチになったらどうすればいいとか、その対処法とかもわかるようになります」体育館の中だけではなく、普段の生活でもたくさん会話することを心掛けているという部員たち。お互いをよく知ることがコートの内外での信頼関係につながっています。日頃からのコミュニケーションで、誰が試合に出ていても息の合った攻撃を見せる湯沢翔北女子バスケ部。今シーズン県内では負けなし、2年連続で出場するウインターカップの舞台では2回戦で敗れた去年を超え、さらにその先を見据えます。記者「目標はありますか？」鈴木栞奈主将「はい、ベスト8に入ることです」「いつも熱心に指導してくださる先生だったりこれまで翔北の道を作ってくださった先輩方だったり、様々な方々のおかげで自分たち今あると思うので、皆さんにプレーでちゃんと恩返しができるように頑張りたいと思います」鈴木主将「心を一つに」選手全員「ハートワン！」♢♢♢♢♢♢湯沢翔北は、大会開幕初日の23日火曜日に山口の徳山商工と、男子代表の秋田工業は大会2日目に長崎の瓊浦と対戦します。湯沢翔北も秋田工業もまずは初戦突破、そしてひとつでも多くの勝利をつかみ取ってきてほしいですね。