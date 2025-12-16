【最終話】 12月15日公開

竹書房は12月15日、「ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた」の最終話を、竹コミ！で公開した。

本作は、世界を救った勇者が戻った現実世界に、愛が重めのダークエルフベルが追いかけてくる中乃空氏による逆異世界同棲マンガ。

最終話では、ベルの攻撃によって力尽きたヒナタが、不思議な食うかんで元にもどったベルと再会する。ハッピーエンドをぜひ見届けてほしい。

竹コミ！では最終話のほか、第29話なども無料で公開されている。

【あらすじ】

異世界に転生し、神の力で勇者になった高校生のヒナタ。ダークエルフのマリアベル、その仲間たちと共に魔王を討伐。無事、神の願いを叶えて現世へと帰還を果たす。それから一カ月、現世に帰ったヒナタだったが、なぜかマリアベルが異世界からこちらに来てしまう!! こちらへ来た理由、それは愛しのヒナタと添い遂げるため!! しかも彼女、ヒナタにたいして少～～～～～しだけ重い愛と小さじ一杯分ぐらいの嫉妬心で事あるごとにヒナタを襲うのだった!!（色んな意味で）。なし崩しでダークエルフと同棲することになったヒナタは無事（？）に暮らすことができるのか!!ちょい重いダークエルフのエキゾチック美女と織りなす、甘くてグラビティな逆異世界同棲ラブコメ!!!

(C)中乃空・竹書房