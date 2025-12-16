火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が、最終回で同ドラマ最高視聴率を更新、世帯平均8.7%（ビデオリサーチ調べ、関東地区）という結果で幕を閉じた。間違いなく、10月期の覇権ドラマの一つだったと言っても過言ではない。

「でも、強いていうなら、全体的におかずが茶色すぎるかな」「ああ、でも謝らないで、これは鮎美がもっと上を目指せるって意味での、アドバイス」と、眼球がひっくり返りそうになるくらいの発言が主人公・勝男（竹内涼真）の口から何の悪気もなく飛び出ていた、インパクト大の第1話。そんな彼が「無理」と言われてフラれる、そこから始まった本作はフックも強く、毎週本当によくできた脚本とキャラクター設計に感心させられ、笑ったり泣いたり、切ない気持ちになったりした。

しかし、最終話の放送を振り返ると少し“違和感”が残ったことも確かだ。厳密にいうと、この違和感は最終話で生まれたものではなく、第8話――勝男の元に彼の母・陽子（池津祥子）が訪ねてきた頃合いから感じ始めたものだった。

ジェンダーロールを軸とした固定観念に物申す本作において、陽子は多くの役割を担っていた。生粋の九州男児の夫・勝（菅原大吉）に不満を抱えながらも、諦め、言うことを聞き、無言で出された茶碗におかわりをよそうことが自分の役割だといつからか当たり前のように思うようになっていた。そして、勝男の婚約者だと信じていた鮎美（夏帆）には、“自分がお嫁さんになる時に求められたこと”を同じように悪気なく求めてしまう。

ジェンダーロールを押し付けられた女性が下の世代（義娘など）に、それを押し付け、さらに、その義娘が母親の立場になったら同じように娘や義娘に「私の若い時はそうだった」と呪いのバトンを受け取らせ、勝男や勝男の兄・鷹広（塚本高史）のようにそれを見ていた息子にとっては“それ”が当たり前になる。本作にかなり根深いこのイシューを体現し、背負ったのが陽子というキャラクターだった。

しかし、1人の登場人物に背負わせすぎたのかもしれない。それによって陽子のセリフの多くが、物語における重要な気づきや教訓、メッセージを伝える役割を担わされている印象が先行してしまったからだ。特にそれまでのエピソードで、勝男や彼の会社の後輩などキャラクターが生き生きとして自分自身で動き回っているような作品だったこと、いわゆるハッと気付かされるようなセリフも、例えば第5話で空港に向かう車内、部下の白崎（前原瑞樹）の彼女がサラッと自分の体験を踏まえながら「いろんな人の立場を知る努力をしたり、想像したりしたい」と言うなど、とにかく自然で押し付けがましくもなかった。しかし、ドラマ後半は「キャラクター同士の自然な会話の中で生まれた気づきの言葉」と言うより、それを言わされる装置としてキャラクターが動かされている印象があったことは否めない。

そして、勝男の周囲より鮎美の周囲の登場人物がそういった都合の良い存在としてドラマ後半に機能していることが目立ったのも、最終話にかけて感じた“彼女側の物語”における違和感に繋がっているのかもしれない。

個人的には第1話の時から吉井太平（楽駆）のメキシカンバーは客のノリ方含め、絶妙に「いや、ないない」と思ってしまうような非現実的な場所で、ただ「まだ遊び慣れていない鮎美」にとって「未体験の開放的な場所」として非常に記号的なのだ。逆に、遊び慣れている人間が飲む場所に対する解像度の低さは、鮎美視点としては正しいのかもしれないが。

そんなバーで声をかけられただけでお店が出せると思ったり、調理師免許をとる前に店の資金について考えたり。初めて一人暮らしをする時も、風呂とトイレ別タイプの家賃相場感がないなど、鮎美は基本的にナイーヴなキャラクターとして最終話まで一貫して描かれている。しかし、そうやって無計画で何も考えずに家を飛び出すような彼女が“現実のように”詰まないために、吉井渚（サーヤ／ラランド）という、『シンデレラ』に出てくるフェアリー・ゴッドマザーのような存在が与えられているのだ。

彼女と夫の太平のキャラクターとしての魅力は間接的には描かれていた。しかし、特に後半は鮎美というキャラクターが立ち止まって悩まないため（最終話で結局、調理師免許の取得が有耶無耶になりながらも簡単に彼女が自分の店を開けるような展開的都合のため）の存在でしかなかった点も、勝男サイドの人間関係ドラマの現実味や濃さを考えると、やはり釣り合いがあまり取れていない。

それを踏まえて最終話の勝男と鮎美の会話を思い出すと、なかなか興味深い。勝男はリアリティラインを超えずにキャラクターとして目覚ましい成長を遂げ、鮎美に対して自分の気持ちをちゃんと言語化していた。一方、彼の気持ちがドラマを通してハッキリと描かれていたのに対し、リアリティラインの外で“世界を垣間見た”鮎美の気持ちはハッキリとわからず、勝男のような目覚ましい成長ぶりもあまり感じられない。

しかし、それは意図的なようにも感じている。最初は勝男が「変わりたい」、鮎美が「伝えたい」で始まった物語だったが、最終話では勝男が「伝えたい」、鮎美が「変わりたい」になっているのが面白いのだ。そして鮎美の“変わらなさ”は、「今のあなたが一番素敵」という、勝男の行き着いた答えを踏まえても重要なのである。むしろ彼女にとって、勝男のような人間的成長物語は、これから始まるのだ。

それぞれの物語におけるストーリーラインが一定ではないことへの違和感があれど、やはり別れることを選択したラストには頷ける。最初からそうなる気もしていた。筆者が感じた本作の素晴らしさは、別れた後の方が仲良くなって思わず甘い期待を抱いてしまった2人の様子を通して感じた「一度壊れたものはもう元に戻せないのかもしれない」という切ない痛み……そして、それゆえに今、目の前にいる相手を理解しようとすることを、想像することを、対話することを諦めてはいけないというメッセージにある。

「じゃあ、あんたが作ってみろよ」と、第1話で視聴者である我々から一蹴された勝男が作れるようになったのは、円滑な人間関係、新しい世界、自立した生活だった。美味しい筑前煮が作れるだけでもすごいのに。勝男への尊敬の念は、ドラマの余韻と共にずっと心に残り続けるだろう。

（文＝アナイス）