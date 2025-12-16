幾田りらとZICOが、12月19日に配信リリースするコラボレーションシングル「DUET」のコンセプト写真を公開した。

公開されたコンセプト写真では、ZICOの自由なスタイリングと、幾田の正装がコントラストを成している。周囲の人々が同じポーズを取っている写真は、思わず真似したくなる独特な腕の動きが印象的なものとなっており、その中でZICOと幾田は群衆の中でも静的な姿勢を保っている。

また、本楽曲はマーチ（MD）版としても展開。本作はジュエリーおよびファッションブランド OHTNYCとのコラボレーションにより誕生したもので、デュエットの意味を活かし、ブレスレットとネックレスのセットとして制作された。それぞれのペンダントには磁石が付いており、近づけるとくっつく仕組みとなっている。

なおZICOは、リリース翌日の20日にソウル 高尺スカイドームで開催される『The 17th Melon Music Awards, MMA2025（2025 Melon Music Awards）』に出演し、本楽曲を初披露する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）