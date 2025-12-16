¡ÖÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¡×¡È10Ç¯´ÖºßÀÒ¡ÉÄ®ÅÄ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¼Ô¤¬²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë·ÀÌóËþÎ»¡Öí÷¤·¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¡×¡ÚÄ®ÅÄ¡Û
¡¡2025Ç¯12·î16Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬MFÈõ¸ý·ø¡Ê22¡Ë¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2003Ç¯£¶·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÈõ¸ý¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Jr¥æ¡¼¥¹¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£Æ±Ç¯£··î10Æü¤ÎJ£²¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏÀï¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿²ÆìSV¡ÊJFL¡Ë¤Ç¤â½ÐÈÖ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢Ä®ÅÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤â³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤äDAZN¤Ç¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂô»³»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬ÌîÄÅÅÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ïí÷¤·¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éËÜÅö¤ËÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ£´Ç¯´ÖÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËËÍ£±¿Í¤Ç¤Ï¤³¤Î£´Ç¯´ÖÉ¬»à¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´¶¼Õ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î³èÌö¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö´Þ¤á10Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä®ÅÄ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿22ºÐ¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEBÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡2003Ç¯£¶·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÈõ¸ý¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Jr¥æ¡¼¥¹¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£Æ±Ç¯£··î10Æü¤ÎJ£²¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏÀï¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿²ÆìSV¡ÊJFL¡Ë¤Ç¤â½ÐÈÖ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢Ä®ÅÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤â³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤äDAZN¤Ç¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂô»³»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬ÌîÄÅÅÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ïí÷¤·¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éËÜÅö¤ËÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ£´Ç¯´ÖÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËËÍ£±¿Í¤Ç¤Ï¤³¤Î£´Ç¯´ÖÉ¬»à¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´¶¼Õ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î³èÌö¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö´Þ¤á10Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä®ÅÄ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿22ºÐ¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEBÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸