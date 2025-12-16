相手と激しく衝突→呼吸困難で病院に搬送。負傷交代のニューカッスルDFは肋骨を骨折か。指揮官は「大問題だった」と冷や汗
負傷交代を余儀なくされた。
ニューカッスルは現地12月14日、プレミアリーグ第16節でサンダーランドと敵地で対戦。０−１で敗れた。
完封負けを喫した一戦で、先発したダン・バーンがハーフタイムを待たずにピッチを去る。敵DFと激しく衝突した際、相手の足が胸部付近に当たったイングランド代表DFは、その後しばらくはピッチに立っていたが、プレー続行は不可能となり、42分に退いた。
英紙『Daily Mirror』は15日、「ダン・バーンの負傷最新情報。ニューカッスルの主力が『呼吸困難』で病院へ搬送」と見出しを打った記事を掲載。「バーンは肋骨骨折の疑いがあると報じられており、2025年の残りの試合は欠場する可能性がある」と伝え、エディ・ハウ監督のコメントを紹介した。
「ハーフタイムに彼は息をするのに苦しんでいた。大問題だった。ダン・バーンは肋骨の検査のために病院へ行った。上手くいけば大丈夫だろう」
状態が懸念されるが、大事に至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
